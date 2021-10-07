Всемирный банк сохранил прогноз восстановления ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8% после падения на 4,0% в 2020 году.

Прогноз роста экономики на следующие два года улучшен, сообщается в отчете ВБ, обнародованном в среду, 6 октября.

Cогласно новому прогнозу, экономика Украины вырастет на 3,5% в 2022 году и на 3,7% в 2023 году. Ранее ожидался рост на 3,1% в течение двух лет.

В отчете указано, что экономическая активность должна продолжить восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, чему способствуют более высокий урожай, укрепление потребительского спроса и благоприятные внешние условия.

В 2021 году экономика Украины вырастет на 3,8% благодаря положительному базовому эффекту в сельском хозяйстве и по сравнению с прошлогодним спадом.

Также в прогнозе учтена возможность дальнейших временных локдаунов и дополнительное ужесточение со стороны центрального банка с целью закрепить инфляционные ожидания.

Ожидается, что во втором полугодии 2022 года инфляция снизится до целевого уровня за счет эффекта от денежно-кредитной политики.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет минимум на 4%. Инфляция составит около 10%.