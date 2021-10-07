После того, как РФ заявила о готовности экспортировать «рекордные объемы газа», цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg и данные ICE Futures.

Вице-премьер и экс-министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова экспортировать в этом году «рекордные объемы газа» в Европу. Но один из путей для этого, по словам монополиста, — быстрая сертификация газопровода «Северный поток – 2».

Президент РФ Владимир Путин добавил, что другим значительным путем для транзита является газотранспортная система Украины. Но он заявил, что она более дорогая и загрязняет окружающую среду.

В то же время по его словам, РФ проэкспортирует украинской ГТС в этом году больше газа, чем законтрактовано.

— Давайте думать над способами увеличить предложение газа на рынке, но нам нужно это делать осторожно, — заявил Владимир Путин.

В сентябре российский монополист Газпром стремительно сократил объемы экспорта газа в Европу в попытках добиться сертификации «Северного потока – 2».

Напомним, ранее министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.