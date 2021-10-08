Долг жителей Николаева за услуги Николаевской ТЭЦ на сегодняшний день составляет 75 миллионов гривен.

Об этом на мероприятии в рамках проекта #ProТепло сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской ОГА Евгений Гладков, передает корреспондент НикВести.

По его мнению, блок финансово-экономических вопросов относительно грядущего отопительного сезона — вызов как на государственном, так и на местном уровнях.

— У нас скопились значительные долги за природный газ по разным условиям. С одной стороны, по необоснованным тарифам, которые применялись и на уровне местной власти. Но мы все понимали, что невозможно одномоментно переложить эту ношу на потребителей в условиях небольшой средней заработной платы, пенсий и так далее, — озвучил мнение Евгений Гладков.

Он напомнил, что по состоянию на конец июля текущего года задолженность населения Николаевской области за поставку и распределение природного газа составила 304,6 миллиона гривен.

— Мы провели заседание комиссии, 304 миллиона гривен согласовали разницы в тарифах по «Николаевоблтеплоэнерго», 146 — по Николаевской ТЭЦ с учетом той задолженности, которая есть: 75 миллионов гривен задолжало население. Это балансирующий фактор для обеспечения полных расчетов с предыдущим поставщиком природного газа, которым был «Нафтогаз Украина», — считает представитель облгосадминистрации.

Напомним, отопление для николаевцев могут запустить с 25 октября, когда наступит похолодание.