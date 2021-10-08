Министр энергетики Герман Галущенко призвал бюджетные организации не заключать договоры на покупку газа для отопления по завышенным ценам. Поскольку это также будет стимулировать дальнейший рост цен.

Об этом Герман Глущенко сказал во время выступления в Раде сегодня, 8 октября, пишет ZN.ua.

Он рассказал, что некоторые поставщики газа выходили на тендеры бюджетных организаций местного и районного уровней и выставляли завышенные цены на газ на одном уровне – около 40 гривен за кубометр.

Минэнерго уже обратилось к Антимонопольному комитету и правоохранительным органам по поводу действий поставщиков газа по признаку сговора.

Как сообщалось ранее, бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр газа вместо 25, которые государство устанавливало ранее.