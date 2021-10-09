В сентябре «Украэрорух» обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26241 рейс. Это 76% от количества полетов в сентябре 2019 года.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

На таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух последних месяцев. Внутренние полеты составляли в сентябре 3112 рейсов, что на 14,5% больше соответствующего периода допандемического 2019 года.

В Мининфраструктуры заявляют, что на увеличение количества полетов повлиял ряд факторов: сезонность спроса на авиаперевозки, ослабление карантина во многих странах мира, принятие авиапассажирами новых пандемических реалий и правил путешествий, выход на рынок Украины новых авиаперевозчиков, а также уменьшение ставок за аэронавигационное обслуживание на маршруте для полетов в отдельной части воздушного пространства Украины над акваторией Черного моря.

В марте 2020 году Украина временно остановила авиасообщение в рамках карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

С 5 июня 2020 в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня — международный.

Ранее сообщалось, что аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки, а также самолеты класса Boing 737- 800, 900, 737-300 и Airbus 319, 320, 321.