McDonald's открыл в Украине первый ресторан вдоль автотрассы на Бориспольской трассе.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald’s, пишет Экономическая правда.

Отмечается, что ресторан расположен по адресу: село Гора Бориспольского района, улица Бориспольская, 6.

— Ресторан оснащен самыми современными технологиями, позволяющими быстро и удобно обслуживать большое количество клиентов. Компания создает новые рабочие места для 62 работников только что открытого заведения. Таким образом компания придерживается заявленной стратегии усиления присутствия в регионах и обеспечивает украинцев новыми рабочими местами, — говорится в сообщении.

Одноэтажный ресторан имеет 94 посадочных места в зале и 92 на террасе, добавляют в компании.

— Сервис МакДрайв с диджитал мониторами имеет две линии обслуживания для ускорения процесса принятия гостей. В заведении впервые используется роботизированная станция напитков, благодаря которой напитки посетителям будут наливаться автоматически, без привлечения работников к процессу, — сообщают в McDonald's.

В ресторане восемь терминалов самообслуживания. Кассовая зона разделена на две части — для заказа и выдачи, сотрудники могут принести заказ за столик.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «McDonald’s» постепенно закрывает в Украине кофейни «McCafe». Всего осталось пять заведений формата из 16.