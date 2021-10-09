45-й президент США Дональд Трамп, вероятно, существенно преувеличил прибыльность своего отеля Trump International Hotel в Вашингтоне, а также скрыл потенциальный конфликт интересов, связанный с его вмешательством в деятельность бизнеса на должности в Белом доме.

Об этом 8 октября заявил комитет по вопросам надзора и реформ Палаты представителей США, передает hromadske.

Парламентарии получили данные о федеральных расходах от уполномоченного органа — Администрации служб общего назначения США, согласно которым Trump International Hotel в течение 2016-2020 годов получил более 70 миллионов долларов убытков.

— В своей финансовой отчетности, которую обязывает подавать федеральный закон, президент Трамп сообщил, что заработал на отеле более 150 миллионов долларов во время своего пребывания в должности, — говорится в заявлении комитета Палаты представителей.

Кроме того, парламентарии заявляют о сокрытии Трампом «потенциального конфликта интересов». Ведь президент выступал одновременно и заемщиком для отеля, и гарантом его кредитования со стороны иностранных финансовых учреждений.

В частности, согласно данным Администрации служб общего назначения, Trump International Hotel получил 3,7 миллиона долларов займов от иностранных правительств. Это может нарушать положения о запрете иностранного финансового вмешательства.

Как указывает комитет, немецкий Deutsche Bank согласился отсрочить Трампу выплату кредита в 170 миллионов долларов на шесть лет. При этом 45-й президент США публично об этом не сказал, хотя был обязан сообщить о «преференциальном отношении».

Пресс-секретарь Trump Organization (компании, управляющей недвижимостью Трампа, — прим.) Кимберли Бенза назвала заявление комитета Палаты представителей неточным и добавила, что она «продолжает политическую травлю с отчаянной целью ввести в заблуждение американцев и опозорить Трампа».

Отель Trump International Hotel открылся в Вашингтоне в сентябре 2016 года — за четыре месяца до того, как Трамп стал президентом США. После этого он передал его в управление трасту, которым должны были бы управлять его сыновья. С 2019 года отель пытаются продать, но безуспешно.

В июле 2021 года финансовому директору Trump Organization Алену Вайсельбергу объявили подозрение в финансовых махинациях. Это первое уголовное дело, возбужденное в отношении бизнеса Трампа. Расследование основывается на анализе данных налоговой отчетности Trump Organization с 2005 по 2020 годы, которую прокуратура Нью-Йорка получала через длительные судебные процессы.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в пятницу попросил федерального судью во Флориде заставить Twitter восстановить его аккаунт, который компания заблокировала в январе, сославшись на риск подстрекательства к насилию.