Американская компания Apple объявила дату еще одной презентации своих новых продуктов этой осенью. Она состоится 18 октября в 20:00 по киевскому времени.

Об этом сообщается на сайте компании.

Apple не раскрывает, что именно покажет на презентации, но по информации Bloomberg, главным акцентом события станет обновленный MacBook Pro. В нем, в частности, заменили процессор Intel на процессор собственного производства Apple. Кроме того, компания обновила другие модели своих ноутбуков - MacBook Mini и MacBook Air.

Также на презентации ожидается появление обновленных беспроводных наушников AirPods. Новая версия будет похожа на AirPods Pro и у нее будет обновленный зарядный чехол.

Напомним, ранее Apple отложила запуск системы проверок фото пользователей на запрещенный контент.