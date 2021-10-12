Американская компания Apple объявила дату еще одной презентации своих новых продуктов этой осенью. Она состоится 18 октября в 20:00 по киевскому времени.
Об этом сообщается на сайте компании.
Apple не раскрывает, что именно покажет на презентации, но по информации Bloomberg, главным акцентом события станет обновленный MacBook Pro. В нем, в частности, заменили процессор Intel на процессор собственного производства Apple. Кроме того, компания обновила другие модели своих ноутбуков - MacBook Mini и MacBook Air.
Также на презентации ожидается появление обновленных беспроводных наушников AirPods. Новая версия будет похожа на AirPods Pro и у нее будет обновленный зарядный чехол.
Напомним, ранее Apple отложила запуск системы проверок фото пользователей на запрещенный контент.
Американская компания Apple объявила дату еще одной презентации своих новых продуктов этой осенью. Она состоится 18 октября в 20:00 по киевскому времени.
Об этом сообщается на сайте компании.
Apple не раскрывает, что именно покажет на презентации, но по информации Bloomberg, главным акцентом события станет обновленный MacBook Pro. В нем, в частности, заменили процессор Intel на процессор собственного производства Apple. Кроме того, компания обновила другие модели своих ноутбуков - MacBook Mini и MacBook Air.
Также на презентации ожидается появление обновленных беспроводных наушников AirPods. Новая версия будет похожа на AirPods Pro и у нее будет обновленный зарядный чехол.
Напомним, ранее Apple отложила запуск системы проверок фото пользователей на запрещенный контент.