Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

Об этом говорится в прогнозе Фонда.

Также МВФ повысил ожидания роста экономики Украины в 2022 году с 3,4% до 3,6%.

Оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2021 году повышена с 7,9% до 9,5%, в следующем — с 6,8% до 7,1%. Инфляция на конец 2021 года достигнет 10,2%, на конец 2022 года — 6%.

Дефицит текущего счета Украины в этом году ожидается на уровне 0,7% ВВП, а в следующем – углубится до 2,4% ВВП. В прогнозе за апрель говорилось о профиците текущего счета на уровне 0,8% ВВП в 2021 году и 0,9% — в 2022 году.

МВФ ухудшил свои ожидания по росту мировой экономики в 2021 году на 0,1 п.п. до 5,9%. В 2022 году ожидается рост мирового ВВП на 4,9%.

— Пересмотр в сторону понижения прогноза на 2021 год отражает понижение рейтинга для стран с развитой экономикой — отчасти из-за перебоев в поставках, и для развивающихся стран с низкими доходами, в основном из-за ухудшения динамики пандемии, —говорится в пояснении МВФ.

Ранее Всемирный банк сохранил прогноз восстановления ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8% после падения на 4,0% в 2020 году.