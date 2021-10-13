Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-сентябрь 2021 года. Цены на топливо значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные службы.

По данным статистического ведомства, в сентябре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,4% до 29,2 гривны за литр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2 гривны за литр, дизельное топливо — на 17,5% до 28,3 гривны за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 38,7% до 17,6 гривны за литр.

Напомним, в сентябре Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку — до 25,94 гривен за литр.