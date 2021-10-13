Netflix рискнул снять фильм в Украине, рассчитывая на возмещение средств по новому закону, а столкнулся с бюрократическими проволочками, которые не позволяют получить 550 тысяч евро 10 месяц подряд.

Об этом пишет Forbes.

Глобальный стриминговый сервис проспонсировал французской компании сьемки фильма «Last mercenary», которые проходили на территории Киева. Украина была выбрана локацией после принятия законопроекта о кэш-рибейте, который позволяет получать компенсацию за организацию съемочного процесса в нашей стране.

«Последний наемник» вышел еще 30 июля и показал неплохие цифры, учитывая количество просмотров в 40 миллионов и несколько дней в топах. Netflix оставил в Украине суммарно около 4,3 миллионов евро (3,5 млн бюджет ленты + 800 тысяч на пропитание и проживание). Киношники рассчитывали на компенсацию немного больше 30%, что составило 550 тысяч евро, однако до сих пор ее не получили.

Система работает таким образом: к окончанию съемок компания пишет заявление на компенсацию в Госкино. Полтора месяца аудиторы проверяют прозрачность отчетов, потом еще сорок дней Госкино проводит культурный тест, то есть как представлена Украина, вовлечены ли в сьемки местные актеры и инфраструктура, и т.д. Всем этим показателям фильм с Ван Даммом полностью отвечал, однако процесс увяз из-за бюрократической мелочи — у французов не было справки из госреестра юридических лиц, которую они не могут получить физически, так как не зарегистрированы на территории Украины. Государство обещает менять правила в сторону упращение, но фактических сдвижек нет с декабря 2020, когда компания подала первую заявку.

Попробовать украинские антуражи Netflix убедила кинокомпания Apple Tree Vision — детище украинской Star Media и британской OLLEV.

— Несмотря на задержку выплат, Netflix остался доволен работой в Украине, — говорят украинские партнеры Нетфликс, добавляя: «Это не та компания, которая раскидывается комплиментами из вежливости».

Как сообщалось, в Netflix появилась украинская озвучка и интерфейс.