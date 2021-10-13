В Украине гектар земли сельскохозяйственного назначения в среднем стоит 33 тысячи гривен, в то время как на Николаевщине — всего 23 тысячи.

Среднюю по стране цену за гектар сообщили на пресс-конференции «100 дней земельной реформы: устойчивое развитие», пишет «Страна».

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что по состоянию на сегодня в стране зарегистрировали более 28 тысяч земельных сделок. Общая площадь купленных и проданных земель составляет более 70 тысяч гектаров.

Также министр назвал среднюю стоимость за один гектар земли в Украине: на данный момент она составляет почти 44 тысячи гривен (если точнее, то 43 тысячи 879 гривен). При этом если брать только те сделки, которые заключались под ведение непосредственно сельского хозяйства, то гектар в среднем стоит 33 тысячи гривен.

Самую большую стоимость, как заявил Роман Лещенко, зафиксировали в Киевской области — 286 тысяч гривен за гектар. Впрочем, эти территории, хотя и являются сельскохозяйственными, не будут использоваться для выращивания продукции.

При этом, как сообщалось ранее, на сегодняшний день в Николаевской области отчуждено 714 сельскохозяйственных земельных участков общей площадью более 2 тысяч гектаров, средняя цена за гектар составила 23 тысячи гривен.