За пять лет до прихода к власти Владимир Зеленский и его нынешний первый помощник Сергей Шефир пытались вывести из-под залога имущество на миллионы гривен из проблемного «Брокбизнесбанка» в обход законной очереди.

Об этом говорится в расследование журналистов программы «Схемы».

Владимир Зеленский держал на депозите в «Брокбизнесбанке» более $300 тысяч, Сергей Шефир — более $ 400 тысяч, пишут журналисты. В 2014 году банк, принадлежавший молодому олигарху из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко, был в процессе ликвидации.

По данным «Схем», после введения в «Брокбизнесбанк» временной администрации и объявления о его ликвидации Владимир Зеленский и Сергей Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке — об уступке права требования по своим депозитам.

Они пытались получить не только гарантированные государством $200 тысяч, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги, отмечают журналисты.

Из залога банка имели риск выйти:

животные комплексы ООО Подольский Хозяин (залоговая стоимость — более 260 млн гривен);

недвижимость ПАО Чинбар (залоговая стоимость — более 260 млн гривен);

и имущественный комплекс на 18 тысяч квадратных метров ПАО Киевский опытный ремонтно-механический завод в Киеве.

Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признали долги компаний прекращенными и сняли обременение с имущества. Однако в 2015 году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса.

Первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии «Схемам» заявил:

— У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор — я вспомню, — сказал Сергей Шефир.

Как отмечают журналисты, до публикации Сергей Шефир документов им не предоставил.

Напомним, ранее были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе оказался и Владимир Зеленский. Также в материалах фигурирует Александр Ткаченко, Ринат Ахметов, Кивалов и другие.