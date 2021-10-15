В Чехии цены на бензин и дизельное топливо на АЗС продолжили резкий рост и достигли самого высокого уровня за почти семь лет.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на чегские СМИ.

Средняя цена А95 за прошедшую неделю выросла до 35,47 крон за литр (1,4 евро), дизель до 34,07 крон (1,3 евро). В Праге, где топливо стоит дороже, средняя цена литра бензина превысила 36 крон, а дизельное топливо стоит в среднем 34,6 крон.

Как сообщалось ранее, цены на электроэнергию и газ в Дании достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года.

Оптовые цены на природный газ растут уже много месяцев подряд, также начали расти цены на электроэнергию. Последствия этой тенденции ощущаются во многих странах.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

13 октября Европейская комиссия утвердила пакет мер в связи с исключительным ростом цен на энергоносители, которое, по прогнозам, продлится всю зиму.

Напомним, в Украине бензин на АЗС с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз — почти на 40%.