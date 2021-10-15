Румынское агентство по надзору за энергетикой ANRE оштрафовало нескольких поставщиков природного газа за повышение цены на газ, поставляемый по контрактам с фиксированной ставкой.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Правительство недавно либерализовало в стране рынки электроэнергии и природного газа для домашних хозяйств. Поставщики начали предоставлять широкий спектр предложений, но с тех пор цены на энергоносители на мировых рынках резко выросли.

Румынские подразделения Engie и E.ON, а также две другие фирмы были оштрафованы, поскольку клиенты жаловались на то, что поставщики уведомили их о повышении цен на газ в течение срока действия контракта, хотя они подписали контракты с фиксированной ставкой.

ANRE также попросило компании уведомить всех своих клиентов, которые приняли предложения с фиксированной ставкой, о том, что они сохранят цену неизменной в течение всего периода, указанного в контракте.

Несколько дней назад румынское управление по защите прав потребителей оштрафовало компании Engie Romania, E.ON Energie Romania и Restart Energy One за различные проблемы, связанные с их договорными предложениями и ценами.

Напомним, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.