Стоимость Bitcoin впервые за полгода достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись к рекордному уровню.

Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.

Криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже, — прим.) на биткоины.

Как добавляет Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена разрешить первому американскому биржевому фонду ETF начать торги на следующей неделе.

— Ожидается, что в четвертом квартале произойдет значительный прогресс вокруг ETF для биткоинов в США, — сказал глава исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин.

Он добавил, что к росту биткоина в пятницу подтолкнул твит Офиса образования инвесторов SEC: «Прежде чем инвестировать в фонд, который удерживает фьючерсные контракты на биткоины, убедитесь, что вы тщательно взвесили потенциальные риски и выгоду».

В сентябре сообщалось, что акции, связанные с криптовалютой, упали после усиления Китаем ограничений против отрасли, в то же время основные криптовалюты стабилизировались.