Немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение контрактов с новыми частными клиентами из-за резкого взлета цен на газ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«К сожалению, мы в настоящее время не можем предложить вам природный газ», — говорится в объявлении.

В концерне пояснили, что ограничение распространяется лишь на новых частных клиентов, старые контракты остаются в силе.

«В настоящее время мы уже несколько дней перерабатываем наши предложения для новых клиентов, поскольку мы должны учесть резко возросшие затраты на закупку газа», — сказал представитель E.ON.

В сентябре компания Deutsche Energiepool сообщила о расторжении контрактов на поставку газа со многими клиентами. E.ON как компания, гарантирующая базовое обеспечение населения газом, пришла на выручку и, по ее собственным словам, продолжает поставки клиентам, лишившимся контрактов.

E.ON — крупнейшая энергетическая компания ФРГ по величине выручки и активов. E.ON совместно с «Газпромом» участвовала в проекте строительства «Северного потока». Владеет 15,5% газопровода. E.ON также владела акциями «Газпрома». Выделенный из состава E.ON немецкий концерн Uniper является партнером «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2».

Напомним, Румынское агентство по надзору за энергетикой ANRE оштрафовало нескольких поставщиков природного газа за повышение цены на газ, поставляемый по контрактам с фиксированной ставкой.