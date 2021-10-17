Сегодня из карманов украинский вытянут 5 миллиардов долларов США — это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз» из-за того, что сейчас надо покупать газ по 1200 долларов вместо 250, как было летом. Виновные в этом должны быть наказаны.

Об этом заявил глава Киевского форума, Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк журналистам в ходе Рижской конференции, сообщает пресс-служба политика.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году он как премьер-министр отказался от покупки газа у «Газпрома» и открыл реверсную поставку газа из Европы.

— А в 2021-м, к сожалению, и немцы, и наши американские партнеры, по факту, включили «зеленый свет» для «Северного потока». Хотя мы до 2021 года сдерживали то, чтобы «Северный поток» был построен, — сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что Россия в очередной раз применила энергетическое оружие, и поэтому цены на газ в мире по 250 долларов за тысячу кубометров достигли почти 2000 долларов.

— И здесь у меня ключевой вопрос в первую очередь к нашим партнерам. Нельзя поддаваться на энергетический шантаж, — считает Арсений Яценюк.

В то же время, отметил он, украинская власть упустила время, не купив газ по низкой цене, и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины.

— Надо было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все смогли себе это позволить, потому что не у всех есть газовые хранилища. В Украине — одни из крупнейших газовых хранилищ в Европе. На счетах «Нафтогаза Украины» было 2 миллиарда долларов. На эти средства можно было купить предостаточный объем газа и закачать их в хранилища. Это не было сделано. За это несет персональную ответственность действующая власть Украины, — заявил Арсений Яценюк. — Сегодня из карманов украинцев вытянут 5 миллиардов долларов США. Это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз» из-за того, что сейчас надо покупать газ по 1200 долларов. 5 миллиардов долларов — это сумма, которая равносильна общим годовым расходам всей украинской армии на оборону, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что парламент должен безотлагательно создать следственную комиссию, чтобы определить, «кто, почему, по чьему приказу 5 миллиардов долларов вытащил из карманов украинцев».

— Сейчас крайне важно, чтобы сбили вообще эту ценовую спекуляцию, устроенную российским «Газпромом». Это мировая тенденция. А внутри Украины нужно закупить газ и надо, чтобы понесли наказание те, которые принесли убытки украинскому государству на 5 миллиардов долларов, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что в хранилищах «Нафтогаза» не хватит ресурсов, чтобы пройти осенне-зимний период.