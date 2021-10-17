Из-за отсутствия чипов чешские автопроизводители в этом году недовыпустят более 250 тысяч автомобилей, что означает потерю 200 миллиардов крон для них и поставщиков.

Об этом сообщают Novinky.

Уже на следующей неделе, за некоторыми исключениями, остановится производство на заводах Škoda Auto. Надежды на возобновление поставок деталей из-за рубежа, в частности полупроводников, чипов, не оправдались.

— Мы видим риск падения производства по итогам года на более чем 250 тысяч автомобилей, — заявила пресс-секретарь Škoda Auto Камила Биддл.

Значительное сокращение производства в Škoda Auto также повлияет на ряд других компаний, которые так или иначе связаны с автомобильной промышленностью. Это касается десятков компаний-поставщиков и субподрядчиков, которые производят различные компоненты — от пластиковых деталей до чехлов на сиденья. Кризис коснется десятков тысяч людей, только в Škoda Auto работает почти 40 тысяч рабочих.

Ситуацию должны рассмотреть в понедельник в правительстве, которое готовится к расширению программы компенсации заработной платы «Антивирус». Государство может внести 60% к заработной плате компаний, чтобы не увольняли работников.

За первые три квартала в Чехии было произведено 831 653 легковых автомобиля, что только на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого, «коронавирусного» года, когда производство весной было полностью остановлено в течение месяца; и на 22% меньше, чем в 2019 году. В 2018 и 2019 годах производство автомобилей Škoda составило более 1,2 миллиона, в прошлом году — 941 тысячу, в этом году планировалось вновь приблизиться к показателю в 1 миллион.

По всему ЕС продажи легковых автомобилей сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 718 598 в сентябре, сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей. Это наименьший показатель с сентября 1995 года.

Ранее автоконцерн BMW заявил о том, что вынужден сократить производство из-за нехватки чипов.