Стремительный рост цен на энергоносители в Евросоюзе может повлечь усиление бедности в Европе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам трудоустройства Николя Шмит, пишет DW.

По его словам, миллионы людей уже столкнулись с «энергетической бедностью», и это число может вырасти, поскольку все больше людей не могут себе позволить должным образом обогревать свои жилища.

Шмит отметил, что Еврокомиссия хоть и может помочь странам-членам ЕС ограничить влияние на граждан нынешних высоких цен на энергоносители, но в первую очередь это зависит от национальных правительств.

Ранее заместитель спикера правительства Германии Мартина Фиц заявила, что странам Европы важно действовать слаженно и в рамках действующих правил для внутреннего рынка ЕС.

Ожидается, что цены на энергоносители и краткосрочные возможные решения будут обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе.

Европейская конфедерация профсоюзов ETUC еще в сентябре выразила опасения, что более 2,7 миллиона людей в Европе не могут позволить себе должным образом обогревать свои дома, несмотря на то, что они имеют работу.

Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в ходе Рижской конференции заявил, что из карманов украинцев вытянут 5 миллиардов долларов США — это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз» из-за того, что сейчас надо покупать газ по 1200 долларов вместо 250, как было летом.