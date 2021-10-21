Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%.

Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает Укринформ.

— Влияние пандемии оказалось длительным и существенным, это вместе с последствиями от резкого повышения цен на газ обусловило слабые результаты экономики страны в первом полугодии. Учитывая это, Нацбанк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%, — акцентировал Кирилл Шевченко.

Он отметил, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск продукции украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

— Исходя из этого, Нацбанк несколько снизил прогноз роста ВВП на следующий год с 4% до 3,8%, — отметил Кирилл Шевченко.

Однако уже в 2023 году ожидается рост экономики на уровне 4%, отметил глава НБУ.

Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.