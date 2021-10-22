Цены на нефть в пятницу остаются возле показателя в 85 долларов за баррель на фоне беспокойств по ограниченных поставках и запасах.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что цены остаются возле многолетних максимумов, отыграв некоторые предыдущие потери в ходе азиатских торгов.

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 23 цента (на 0,3%), до 84,84 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 20 центов (на 0,2%), достигнув 82,70 доллара за баррель, что недалеко от семилетнего максимума, достигнутого на этой неделе.

«Цены выросли из-за беспокойства по поводу нехватки угля и газа в Китае, Индии и Европе, что побудило некоторых генераторов переходить с газа на мазут и дизельное топливо», — пишет издание.

Отмечается также, что глобальные цены на газ и уголь снизились, но тревожность сохраняется в связи со свертыванием рынка и ростом спроса на зимний сезон.

Напомним, в понедельник цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние годы.