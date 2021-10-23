Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству предпринять меры по обеспечению бесперебойных поставок газа бытовым, а также ряду других потребителей.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга 22 октября.

— Кабинету министров в трехдневный срок поручено предпринять исчерпывающие меры относительно бесперебойного, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий¸ — заявил Алексей Данилов.

По его словам, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст. 11 закона о рынке природного газа до завершения отопительного сезона 2021/22.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС.