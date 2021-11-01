Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции 15 компаний-гигантов, в числе которых Amazon, Alphabet и известный производитель микропроцессоров Intel.
Об этом информирует соответствующее ведомство.
Регулятор разрешил на национальном фондовом рынке операции с акциями:
— Такой приход на украинский рынок компаний-лидеров, безусловно, усилит перечень возможных инструментов для наших инвесторов. И хотя мы нацелены в первую очередь на наполнение рынка ценными бумагами отечественных эмитентов, считаем положительным сигналом такое пополнение перечня инструментария, — заверил глава комиссии Руслан Магомедов.
Напомним, Netflix рискнул снять фильм в Украине, рассчитывая на возмещение средств по новому закону, а столкнулся с бюрократическими проволочками, которые не позволяют получить 550 тысяч евро десятый месяц подряд.
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции 15 компаний-гигантов, в числе которых Amazon, Alphabet и известный производитель микропроцессоров Intel.
Об этом информирует соответствующее ведомство.
Регулятор разрешил на национальном фондовом рынке операции с акциями:
— Такой приход на украинский рынок компаний-лидеров, безусловно, усилит перечень возможных инструментов для наших инвесторов. И хотя мы нацелены в первую очередь на наполнение рынка ценными бумагами отечественных эмитентов, считаем положительным сигналом такое пополнение перечня инструментария, — заверил глава комиссии Руслан Магомедов.
Напомним, Netflix рискнул снять фильм в Украине, рассчитывая на возмещение средств по новому закону, а столкнулся с бюрократическими проволочками, которые не позволяют получить 550 тысяч евро десятый месяц подряд.