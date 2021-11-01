Coca-Cola покупает 70% доли акций производителя спортивных напитков BodyArmor за 5,6 млрд долл и станет единственным владельцем бренда.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Экономическая правда.

Отмечается, что Coca-Cola, уже владеющая 30% BodyArmor, покупает оставшиеся 70% у основателей и инвесторов компании, а также у группы профессиональных спортсменов, в том числе Джеймса Хардена из NBA и Майка Траута из MLB. При этом сделка с BodyArmor станет крупнейшим приобретением бренда в истории Coca-Cola.

По словам источников издания, более 400 млн долл за свою долю может получить семья звезды NBA Коби Брайанта — он инвестировал в производителя напитков 6 миллионов долларов и работал в совете директоров компании до своей смерти в авиакатастрофе в 2020 году.

— Coca-Cola впервые инвестировала в стартап по производству спортивных напитков в 2018 году. Тогда его продажи составили 250 миллионов долларов, в этом году компания планирует выручить в розницу около 1,4 миллиардов долларов, — говорится в сообщении.

Соглашение с BodyArmor станет самым большим приобретением бренда истории Coca-Cola. Предыдущий рекорд — 5,1 миллиардов долларов, которые заплатили за Costa Coffee (напитки из кофе) в 2018 году.

BodyArmor базируется в Квинсе (штат Нью-Йорк). Компанию в 2011 году основали Майкл Репол и Ланс Коллинз. Продукция BodyArmor включает в себя спортивные напитки, минеральную воду и спортивные напитки с кофеином.

Напомним, Криштиану Роналду, который на предматчевой пресс-конференции отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, обрушил этим жестом акции компании.