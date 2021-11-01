Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, РФ продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщил глава украинской Газотранспортной системы Сергей Макогон.

С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн. м3 в сутки. В то же время Газпром платит за транспортировку законтрактованных 109 млн м3 газа в сутки.

По словам Сергея Макогона, при таких объемах «Газпром» недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд м3.

Транзит продолжил уменьшаться и в ноябре — с 1 ноября составлял 57 млн м3 в сутки.

При этом стало известно, что «Газпром» остановил поставки еще одним из своих газопроводов в Европу. Так, с 30 октября физический поток по газопроводу «Ямал-Европа» на входе в газотранспортную систему Германии упал до нуля.

Газопровод «Ямал-Европа» имеет протяженность более двух тысяч километров и объединяет российский Торжок с немецким Франкфуртом-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд м3 в год или около 100 млн. м3 в день.

Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».