Из реестра крупных плательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний, при этом добавилось 258 новых – реестр сократился на 32 компании.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

При этом больше всего выбыло компаний, занимающихся оптовой торговлей (-10). Добавилось больше всего компаний, ведущих энергетический (+18) и сельскохозяйственный бизнес (+7).

Согласно Налоговому кодексу, крупный налогоплательщик — это компания с годовым доходом более 50 млн евро или общей суммой годовых отчислений в госбюджет свыше 1,5 млн евро.

Отмечается, что реестр КПН включает преимущественно предприятия газодобывающей и металлургической отрасли, энергетики и агросектора.

— При этом у топ-100 есть торговые сети — например, ООО «АТБ-МАРКЕТ» второй год занимает в реестре первое место по выручке. Также в сотне лидеров — ООО «СИЛЬПО-ФУД», ООО «АШАН УКРАИНА ГИПЕРМАРКЕТ», ГП КК «РОШЕН», ООО «ФОРА», — добавляет Opendatabot.

По данным Государственной налоговой службы, на крупных налогоплательщиков приходится 60% всех поступлений в госбюджет.

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.