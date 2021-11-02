Авиакомпания Ryanair возобновляет на этой неделе рейсы из Харькова в ряд европейских городов.

Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.

Отмечается, что рейсы возобновляются в Варшаву, Познань и Краков. Они будут выполняться дважды в неделю.

Также с частотой дважды в неделю планируются рейсы в Будапешт, Вильнюс и Милан.

Напомним, с 9 ноября авиакомпания «Windrose Airlines» прекращает работу с Николаевским международным аэропортом в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».