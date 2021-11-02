В Молдове в ноябре возрастут тарифы на газ, это связано с новым соглашением, которое власть страны заключила с российским Газпромом.

Об этом сообщает NewsMaker.

Как сообщил вице-министр правительства Молдовы Андрей Спину, в ближайшее время «Молдовагаз» предоставит Национальному агентству регулирования в энергетике (НАРЭ) документы для приведения тарифов в соответствие с новым соглашением, подписанным с Газпромом.

— Несомненно, тарифы увеличатся, учитывая новые условия на рынке. Они вырастут по двум причинам. С одной стороны, мы начали покупать газ по более высокой цене. Во-вторых, вырос курс доллара по отношению к лею, — сказал Андрей Спину.

Он отметил, что в ближайшие дни «Молдовагаз» подготовит все документы для приведения тарифов в соответствие с новыми условиями и направит их в НАРЭ.

Как подчеркнул Спину, тарифы изменятся уже в ноябре. В то же время в правительстве обещают разработать меры по компенсации роста тарифов для населения.

Напомним, Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна «Газпром» по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Затем цена будет падать в зависимости от цены на газ на биржах.