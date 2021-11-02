К Украине в борьбе с запуском российского газопровода «Северный поток-2», помимо Польши и стран Балтии сегодня присоединилась Дания. Соответствующее заявление сделала датский премьер Мэтте Фредериксен.

Об это пишет ZN.ua, ссылаясь на россиский ТАСС.

— Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока – 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной. Дания была обязана выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды, — сказала Мэтте Фредериксен.

Данное заявление, стало полной неожиданностью для России и «Газпрома», поскольку 1 октября датское энергетическое агентство (DEA) разрешило эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» в своих водах, но выдвинула условие — должно быть проведено успешное испытание хотя бы одной из линий трубопровода.

4 октября датское энергетическое агентство дало разрешение на введение в эксплуатацию «Северного потока-2», поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.

Минэкономики Германии ускорило сертификацию «Северного потока-2». Ведомство считает, что газопровод не угрожает безопасности газоснабжения Германии и Евросоюза.

Советник президента США по вопросам глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн убежден, что сертификация «Северного потока-2» Германией и Европейской комиссией продлится как минимум до марта.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».