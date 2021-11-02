Совладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин опровергает информацию AIN о торгах с казахской компанией Kaspi.kz.
Свое виденье он изложил в комментарии для Dev.
По оценкам AIN, сумма поглощения Rozetka колебалась от 600 до 889 миллионов долларов.
После этой информации учредитель monobank Олег Гороховский заявил, что реальная стоимость площадки намного выше, в пределах 10 миллиардов долларов.
Основываясь на предположениях Гороховского, Чечеткин назвал публикацию AIN «чушью».
— С момента публикации статьи в AIN оценка уже возросла в 15 раз, судя по предложению Гороховского. Думаю, стоит еще Безосу написать, может, он тоже в торги вступит?, — сыронизировал крупный акционер Rozetka.
Как сообщалось, фотостоковое агентство Depositphotos со сторонними продуктами, которым владела украинская компания, выкупила американская VistaPrint.
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Совладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин опровергает информацию AIN о торгах с казахской компанией Kaspi.kz.
Свое виденье он изложил в комментарии для Dev.
По оценкам AIN, сумма поглощения Rozetka колебалась от 600 до 889 миллионов долларов.
После этой информации учредитель monobank Олег Гороховский заявил, что реальная стоимость площадки намного выше, в пределах 10 миллиардов долларов.
Основываясь на предположениях Гороховского, Чечеткин назвал публикацию AIN «чушью».
— С момента публикации статьи в AIN оценка уже возросла в 15 раз, судя по предложению Гороховского. Думаю, стоит еще Безосу написать, может, он тоже в торги вступит?, — сыронизировал крупный акционер Rozetka.
Как сообщалось, фотостоковое агентство Depositphotos со сторонними продуктами, которым владела украинская компания, выкупила американская VistaPrint.