Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения — помещение административно-бытового корпуса комплекса производств «Вектор».

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Стартовая цена — 4,2 тысячи гривен в месяц. Торги состоятся 19 ноября.

«Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля. У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость», — говорится в сообщении.