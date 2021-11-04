Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения — помещение административно-бытового корпуса комплекса производств «Вектор».
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Стартовая цена — 4,2 тысячи гривен в месяц. Торги состоятся 19 ноября.
«Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля. У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что цена за аренду коммунального имущества в Николаевской области выросла в 34 раза.
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Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения — помещение административно-бытового корпуса комплекса производств «Вектор».
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Стартовая цена — 4,2 тысячи гривен в месяц. Торги состоятся 19 ноября.
«Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля. У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что цена за аренду коммунального имущества в Николаевской области выросла в 34 раза.