Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что цена на аренду коммунального имущества благодаря аукционам выросла в десятки раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского облсовета.

Отмечается, что с июня этого года в Николаевском облсовете был создан отдел учета, контроля и аренды имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков и городов области. Он помогает обеспечить прозрачность и равные условия для арендаторов, а также увеличение поступлений в бюджет от аренды коммунального имущества.

На этой неделе завершились три аукциона аренды помещений общей собственности территориальных общин сел, поселков и городов Николаевской области, которые проходили в несколько этапов на ProZorro — электронной системе публичных закупок.

— Это очередное подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Наши специалисты своей работой доказывают, что эффективное управление коммунальным имуществом может быть существенной статьей доходной части областного бюджета. Ведь результаты аукционов аренды коммунального имущества на этой неделе превзошли все ожидания — цена выросла в 18, 19 и 34 раза! — отметила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Таким образом, цена месячной аренды помещения под аптечный пункт «Николаевского областного центра онкологии» со стартовой в 1260,7 гривны выросла до 24 тысяч гривен, за аренду объекта «Николаевского областного центра психического здоровья» повысилась в 18 раз — с 3659,4 гривены до 67 тысяч гривен. А цена за аренду одного из помещений «Николаевской областной детской клинической больницы» выросла в 34 раза (с 1012,5 гривны до 35 тысяч гривен).

Указывается, что благодаря новому методу выбора победителя, теперь аренда приносит в разы больше поступлений в областной бюджет, чем раньше. Соответственно, эти деньги будут непременно направлены на развитие Николаевской области.

Средства с аренды большинства коммунальных объектов распределяются поровну между балансодержателем и областным советом. То есть, половина общей суммы «уходит» в областной бюджет, а другая — на развитие КП или КНП на балансе которых находятся соответствующие помещения. То есть эти медучреждения смогут направить полученные деньги на развитие своих предприятий.

На сегодняшний день объявлено о проведении аукционов по 13 объектам различных коммунальных учреждений. Информацию о них можно найти в Электронной торговой системе на нашей странице Николаевского областного совета. Например, от «Николаевского областного краеведческого музея» предлагаются для передачи в аренду 4 складских помещения в центре Николаева. Средняя стартовая цена за один квадратный метр этих объектов составляет лишь 18,5 гривны.

Для участия в аукционе потенциальные арендаторы должны зарегистрироваться в Электронной торговой системе и оплатить регистрационный и гарантийный взносы, размер которых указан в объявлении.

Напомним, в начале лета Анна Замазеева рассказала, что Николаевская область зарабатывает на сдаче в аренду коммунального имущества всего около миллиона гривен. При этом, в собственности громады области находится больше 100 тысяч квадратных метров. Тогда она отметила, что считает, что областной бюджет может зарабатывать больше 10 миллионов. При этом она назвала пример, когда почти за бесценок сдается имущество, которое приносит арендаторам большой доход.