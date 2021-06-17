Николаевская область зарабатывает на сдаче в аренду коммунального имущества всего около миллиона гривен. При этом, в собственности громады области находится больше 100 тысяч квадратных метров.

Об этом на пресс-конференции сказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает корреспондент НикВести.

Она рассказала о работе недавно созданного управления коммунального имущества, частично для которого был расширен штат аппарат облсовета.

— Управление уже создано. Был объявлен конкурс, уже пять человек работает. Максимально предусмотрено семь человек. Сейчас отдел принимает документы, приняли действующие договоры от ОГА. Запросили все акты сверок, правоустанавливающие документы. На сегодняшний день хочу сказать: было ли правильным еще то первоначальное решение облсовета 7-го созыва (предыдущего, — прим.) это сделать? Да, было правильным. Представьте, у нас более 100 тысяч квадратных метров коммунальной собственности, очень много гектаров земли. На сегодняшний день, мы получаем от аренды всего миллион гривен. Из него — 700 тысяч задолженности и 450 тысяч — переплат. Половина договоров, которые сейчас на подходе, сейчас 80 по факту, по которым не платится — закончился договор, но люди продолжают пользоваться этим имуществом. Поэтому мы ничего не получаем. Мы можем очень много на этом зарабатывать, если подойти к этому хозяйственно и правильно, — сказала она.

Анна Замазеева считает, что областной бюджет может зарабатывать больше 10 миллионов. При этом она назвала пример, когда почти за бесценок сдается имущество, которое приносит арендаторам большой доход.

— Мы можем зарабатывать больше 10 миллионов. Кстати, есть очень интересные договоры. Это апофеоз. Рыбакова, домики, которые сдаются всего за 2500 гривен в месяц, но платится только 4 месяца в году. При этом домики сдаются (арендатором, — прим.) за 2,5 тысячи в день. А мы еще и платим коммуналку. А когда мы начали звонить людям, которым это сдано в аренду, оказалось, они не знают, что у них есть подписанные договоры. Как вам такое? — отметила чиновница.

Напомним, 16 марта Николаевский областной совет большинством голосов утвердил новую структуру исполнительного аппарата, которая предполагает расширение штата на 24 сотрудника.

Напомним, что изменение структуры предполагает введение новых подразделений исполнительного аппарата областного совета, в том числе:

должности — главы постоянной комиссии по вопросам бюджета;

создание нового отдела бюджета и анализа бюджетных программ — 4 сотрудника;

создание нового отдела учета, контроля, аренды имущества совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области — 7 сотрудников.

Ранее комиссия Николаевского облсовета согласовала расширение штата аппарата на 24 человека и выделение 3,1 миллиона гривен на зарплаты и отчисления для 13 новых сотрудников.

Напомним, что заместитель главы Николаевского областного совета, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Фроленко поддержал инициативу «слуги народа» Анны Замазеевой по увеличению штата аппарата областного совета.

Также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева назвала ряд причин, по которым она решила увеличить штат исполнительного аппарата. Среди них — новые функции по управлению коммунальным имуществом и предприятиями, приведение штата к нормам законодательства и организация видеотрансляций сессий.