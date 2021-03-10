Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева назвала ряд причин, по которым она решила увеличить штат исполнительного аппарата. Среди них — новые функции по управлению коммунальным имуществом и предприятиями, приведение штата к нормам законодательства и организация видеотрансляций сессий.

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос корреспондента НикВести после молитвенного завтрака в среду, 10 марта.

— Во-первых, штат исполнительного аппарата Николаевского областного совета самый маленький по Украине. Но это вроде бы не проблема, потому что все остальные области, которые в два раза меньше нашей, штат 96-86-76. Мы самые маленькие, следующая черта, по-моему, 65. С 2010 года аппарат не пересматривался. За это время произошли изменения законодательных норм, которые обязаны были быть внесены в штатное расписание. Например, была должна быть введена должность, связанная с борьбой с коррупцией. Это все надо упорядочить. Во вторую очередь, этот вопрос неразрывно связан с другим вопросом, который выносится на сессию. Это то, что Николаевский областной совет берет на себя полномочия решать вопросы по аренде коммунального имущества. Соответственно, областной совет будет давать согласие и выставлять на торги все коммунальное имущество, которое будет передаваться в аренду, — пояснила Анна Замазеева.

Она добавила, что в облгосадминистрации вопросами аренды на сегодняшний день занимаются 4 человека, которые размещают информацию о торгах и дают согласие по аренде объектов от 400 квадратных метров.

— А мы будем давать от 17 квадратных метров. Представляете, какой объем работы. Тем более надо провести аудит, инвентаризацию всего имущества, как оно используется. Может, некоторые помещения используются не по назначению и их можно сдать в аренду, чтобы те приносили в бюджет деньги, — отметила она.

Также, по ее словам, упорядочивается вопрос по решению сессии в 2019 году, когда депутаты решили вернуть облсовету функцию управления коммунальными некоммерческими предприятиями.

— Мы должны утверждать финансовые планы для наших больниц. Соответственно мы создаем еще отдел, который будет заниматься бюджетом и анализом областных программ и финансовых планов, — сказала Анна Замазеева, добавив, что каждая вакансия будет обоснована.

Кроме того, глава облсовета планирует организовать трансляции сессий областного совета силами аппарата, а не на аутсорсе, а для этого, по ее словам, понадобятся дополнительные штатные единицы.

Ранее сообщалось, что штат аппарата Николаевского областного совета планируют увеличить на 24 человека.