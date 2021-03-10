Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева назвала ряд причин, по которым она решила увеличить штат исполнительного аппарата. Среди них — новые функции по управлению коммунальным имуществом и предприятиями, приведение штата к нормам законодательства и организация видеотрансляций сессий.
Об этом она рассказала, отвечая на вопрос корреспондента НикВести после молитвенного завтрака в среду, 10 марта.
— Во-первых, штат исполнительного аппарата Николаевского областного совета самый маленький по Украине. Но это вроде бы не проблема, потому что все остальные области, которые в два раза меньше нашей, штат 96-86-76. Мы самые маленькие, следующая черта, по-моему, 65. С 2010 года аппарат не пересматривался. За это время произошли изменения законодательных норм, которые обязаны были быть внесены в штатное расписание. Например, была должна быть введена должность, связанная с борьбой с коррупцией. Это все надо упорядочить. Во вторую очередь, этот вопрос неразрывно связан с другим вопросом, который выносится на сессию. Это то, что Николаевский областной совет берет на себя полномочия решать вопросы по аренде коммунального имущества. Соответственно, областной совет будет давать согласие и выставлять на торги все коммунальное имущество, которое будет передаваться в аренду, — пояснила Анна Замазеева.
Она добавила, что в облгосадминистрации вопросами аренды на сегодняшний день занимаются 4 человека, которые размещают информацию о торгах и дают согласие по аренде объектов от 400 квадратных метров.
— А мы будем давать от 17 квадратных метров. Представляете, какой объем работы. Тем более надо провести аудит, инвентаризацию всего имущества, как оно используется. Может, некоторые помещения используются не по назначению и их можно сдать в аренду, чтобы те приносили в бюджет деньги, — отметила она.
Также, по ее словам, упорядочивается вопрос по решению сессии в 2019 году, когда депутаты решили вернуть облсовету функцию управления коммунальными некоммерческими предприятиями.
— Мы должны утверждать финансовые планы для наших больниц. Соответственно мы создаем еще отдел, который будет заниматься бюджетом и анализом областных программ и финансовых планов, — сказала Анна Замазеева, добавив, что каждая вакансия будет обоснована.
Кроме того, глава облсовета планирует организовать трансляции сессий областного совета силами аппарата, а не на аутсорсе, а для этого, по ее словам, понадобятся дополнительные штатные единицы.
Ранее сообщалось, что штат аппарата Николаевского областного совета планируют увеличить на 24 человека.
Напомним, что новоизбранная глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что ее зарплата должна составлять около 19 тысяч гривен оклада, без надбавок и премий. Позже сообщалось, что Анне Замазеевой не начисляют премий и надбавок.
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Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева назвала ряд причин, по которым она решила увеличить штат исполнительного аппарата. Среди них — новые функции по управлению коммунальным имуществом и предприятиями, приведение штата к нормам законодательства и организация видеотрансляций сессий.
Об этом она рассказала, отвечая на вопрос корреспондента НикВести после молитвенного завтрака в среду, 10 марта.
— Во-первых, штат исполнительного аппарата Николаевского областного совета самый маленький по Украине. Но это вроде бы не проблема, потому что все остальные области, которые в два раза меньше нашей, штат 96-86-76. Мы самые маленькие, следующая черта, по-моему, 65. С 2010 года аппарат не пересматривался. За это время произошли изменения законодательных норм, которые обязаны были быть внесены в штатное расписание. Например, была должна быть введена должность, связанная с борьбой с коррупцией. Это все надо упорядочить. Во вторую очередь, этот вопрос неразрывно связан с другим вопросом, который выносится на сессию. Это то, что Николаевский областной совет берет на себя полномочия решать вопросы по аренде коммунального имущества. Соответственно, областной совет будет давать согласие и выставлять на торги все коммунальное имущество, которое будет передаваться в аренду, — пояснила Анна Замазеева.
Она добавила, что в облгосадминистрации вопросами аренды на сегодняшний день занимаются 4 человека, которые размещают информацию о торгах и дают согласие по аренде объектов от 400 квадратных метров.
— А мы будем давать от 17 квадратных метров. Представляете, какой объем работы. Тем более надо провести аудит, инвентаризацию всего имущества, как оно используется. Может, некоторые помещения используются не по назначению и их можно сдать в аренду, чтобы те приносили в бюджет деньги, — отметила она.
Также, по ее словам, упорядочивается вопрос по решению сессии в 2019 году, когда депутаты решили вернуть облсовету функцию управления коммунальными некоммерческими предприятиями.
— Мы должны утверждать финансовые планы для наших больниц. Соответственно мы создаем еще отдел, который будет заниматься бюджетом и анализом областных программ и финансовых планов, — сказала Анна Замазеева, добавив, что каждая вакансия будет обоснована.
Кроме того, глава облсовета планирует организовать трансляции сессий областного совета силами аппарата, а не на аутсорсе, а для этого, по ее словам, понадобятся дополнительные штатные единицы.
Ранее сообщалось, что штат аппарата Николаевского областного совета планируют увеличить на 24 человека.
Напомним, что новоизбранная глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что ее зарплата должна составлять около 19 тысяч гривен оклада, без надбавок и премий. Позже сообщалось, что Анне Замазеевой не начисляют премий и надбавок.