Штат аппарата Николаевского областного совета планируют увеличить на 24 человека.

Об этом идет речь в проекте решения «Об утверждении структуры исполнительного аппарата Николаевского областного совета», пишут НикВести.

В частности, проект решения предусматривает увеличение штата с 41 человека до 65 человек.

Как указывается в пояснительной записке, действующее законодательство требует введения новых штатных единиц, в частности, уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции и главы постоянной комиссии по вопросам бюджета.

Стоит отметить, что в предыдущем созыве Николаевского обсовета глава бюджетной комисии не был введен в штат и не получал заработную плату, а в созыве облсовета 2010 - 2015 глава комисии был введен в штат и получал зарплату. Тогда эту должность занимал Александр Смирнов

Данный проект решния также предусматривает расширения полномочий и функций Николаевского облсовета. В частности, создание нового отдела бюджета и анализа бюджетных программ, а также содание нового отдела учета, контроля, аренды имущества совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области.

Кроме этого данный проект решения предусматривает введение в шатт должности управляющего делами Николаевского областного совета.

— Реализация этого решения требует дополнительных финансовых расходов за счет областного бюджета в связи с увеличением штатной численности (заработная плата) и расходов на выполнение мероприятий по организации работы в сфере аренды, учета имущества и защиты имущественных прав совместной собственности территориальных общин области, - сказано в сообщении.

Напомним, что новоизбранная глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что ее зарплата должна составлять около 19 тысяч гривен оклада, без надбавок и премий. Позже сообщалось, что Анне Замазеевой не начисляют премий и надбавок.