Николаевский областной совет большинством голосов утвердил новую структуру исполнительного аппарата, которая предполагает расширение штата на 24 сотрудника.

Такое решение было принято на заседании сессии во вторник, 16 марта, сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что сейчас в штате аппарата 41 человек. Как сообщалось, его планируют увеличить 50% — 24 человека. Однако из-за недостатка денег в бюджете депутаты планируют выделить средства на зарплаты и отчисления пока только для 13 сотрудников.

Данный проект поддержали 33 депутата, 4 проголосовали «против», 4 воздержались и еще 10 не голосовали.

Напомним, что изменение структуры предполагает введение новых подразделений исполнительного аппарата областного совета, в том числе:

должности — главы постоянной комиссии по вопросам бюджета;

создание нового отдела бюджета и анализа бюджетных программ — 4 сотрудника;

создание нового отдела учета, контроля, аренды имущества совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области — 7 сотрудников.

Ранее комиссия Николаевского облсовета согласовала расширение штата аппарата на 24 человека и выделение 3,1 миллиона гривен на зарплаты и отчисления для 13 новых сотрудников.

Напомним, что заместитель главы Николаевского областного совета, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Фроленко поддержал инициативу «слуги народа» Анны Замазеевой по увеличению штата аппарата областного совета.

Также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева назвала ряд причин, по которым она решила увеличить штат исполнительного аппарата. Среди них — новые функции по управлению коммунальным имуществом и предприятиями, приведение штата к нормам законодательства и организация видеотрансляций сессий.