По официальным данным, средняя номинальная зарплата в Николаевской области в сентябре 2021 года установилась на уровне 14 тысяч 144 гривен.

Это на 4,4% выше, чем в июне, сообщили в Главном управлении статистики Николаевской области.

Отмечается, что реальная заработная плата с июня выросла на 2,9%. Самый высокий уровень зарплат наблюдался у работников предприятий по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 30 тысяч. В складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта штатному работнику начисляли в среднем 16,5 тысяч; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования; металлургическом производстве, производстве металлических изделий, кроме машин и оборудования, — 13-11 тысяч.

В то же время на предприятиях операций с недвижимым имуществом и по производству электрооборудования размер начисленной заработной платы не превышал 6,5 тысяч гривен. В сфере образования платили 11,5 тысяч гривен. А штатном сотруднику из финансовой и страховой сферы начисляли 11,8 тысяч гривен.

Задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий, учреждений, организаций области за сентябрь увеличилась на 325 тысяч гривен (на 1%), и на октябрь 2021 составила 58,4 миллиона. Значительная доля долга сосредоточена на предприятиях Николаева (46,2 миллиона). По видам деятельности самые большие долги наблюдаются в складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (25 миллионов гривен или 41,5 %).

Ранее сообщалось, средняя номинальная заработная плата на Николаевщине в июле 2021 года составляла 14 тысяч 72 гривны.