По официальным данным, средняя номинальная заработная плата на Николаевщине в июле 2021 года составила 14 тысяч 72 гривны.

Это на 0,2% выше, чем в июне, сообщили в Главном управлении статистики Николаевской области.

Отмечается, что реальная заработная плата с июня выросла на 0,4%. Самый высокий уровень зарплат наблюдался у работников предприятий по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 26,4 тысячи. В складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта штатному работнику начисляли в среднем 19,7 тысячи; в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования; металлургическом производстве, производстве металлических изделий, кроме машин и оборудования, — 16,5-15,9 тысячи.

В то же время на предприятиях операций с недвижимым имуществом и по производству электрооборудования размер начисленной заработной платы не превышал 8 тысяч гривен.

Задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий, учреждений, организаций области за июль увеличилась на 700 тысяч гривен (на 1,2%), и на 1 августа 2021 составила 58,3 миллиона. Значительная доля долга сосредоточена на предприятиях Николаева (46,3 миллиона, или 79,4%). По видам деятельности самые большие долги наблюдаются в складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (24,2 миллиона гривен или 41,5 %).

Работодатели своевременно не рассчитались с 2 тысячами работников, каждому из которых не выплачено в среднем 28,7 тысячи гривен.

Напомним, что с начала 2021 года задолженность по зарплатам на предприятиях и в учреждениях Николаева увеличилась 18,5 миллионов гривен.