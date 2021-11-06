В ночь на воскресенье, 7 ноября, с 01:00 до 4:30 не будут работать Приват24 и транзакции.
Об этом банк предупредил в пресс-релизе.
За 3,5 часа «ПриватБанк» готовится обновить программное обеспечение процессинкового центра накануне Black Friday.
— Мы отдаем себе отчет, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортен и доставлял удовольствие, — уточнили в банке.
Во время технических работы пройдут и запланированные работы в банкоматах, терминалах и POS-терминальной сети банка.
Напомним, в начале сентября Приватбанк предупреждал о похожих вынужденных неудобствах.
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В ночь на воскресенье, 7 ноября, с 01:00 до 4:30 не будут работать Приват24 и транзакции.
Об этом банк предупредил в пресс-релизе.
За 3,5 часа «ПриватБанк» готовится обновить программное обеспечение процессинкового центра накануне Black Friday.
— Мы отдаем себе отчет, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортен и доставлял удовольствие, — уточнили в банке.
Во время технических работы пройдут и запланированные работы в банкоматах, терминалах и POS-терминальной сети банка.
Напомним, в начале сентября Приватбанк предупреждал о похожих вынужденных неудобствах.