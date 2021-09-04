ПриватБанк завершил плановые технические работы, из-за которых до утра субботы, 4 сентября, не работали транзакции по картам, приложение «Приват24», а также сеть банкоматов и терминалов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Успешно обновили процессинг банка, работаем в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Также в банке заверили, что в течение дня будут следить за стабильностью работы всех систем и сервисов.

Раньше в ПриватБанке предупреждали, что в связи с оптимизацией процессинга банка с 01:00 до 06:00 субботы, 4 сентября, будут недоступны ряд услуг.

Напомним, что количество активных клиентов «ПриватБанка» в первом квартале 2021 года выросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 миллионов, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 — на 30% до 13 миллионов.