За неполный 2021 год в украинскую экономику влили 4,8 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Такое число назвал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, часть из них реинвестиции, то есть повторное вложение.

— За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо прямых иностранных инвестиций составило $4,8 млрд. Для сравнения, за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018 — $4,5 млрд, — сделал акцент Денис Шмыгаль.

Он добавил, что намерен развивать сотрудничество с предпринимателями из-за границы.

Ранее сообщалось, в 2020 году экономика Украина столкнулась с крупнейшим за последние два десятилетия оттоком прямых иностранных инвестиций.