В 2020 году экономика Украина столкнулась с крупнейшим за последние два десятилетия оттоком прямых иностранных инвестиций.

Об этом заявил член совета Национального банка Украины Василий Горбаль на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в прошлом году отток прямых иностранных инвестиций составил 868 миллионов долларов США.

«Это самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет», — написал он.

Ранее глава Нацбанка сообщил, что эпидемия Covid-19 затормозила прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику и не позволила раскрыть производственный потенциал Украины.