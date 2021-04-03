В 2020 году экономика Украина столкнулась с крупнейшим за последние два десятилетия оттоком прямых иностранных инвестиций.
Об этом заявил член совета Национального банка Украины Василий Горбаль на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, в прошлом году отток прямых иностранных инвестиций составил 868 миллионов долларов США.
«Это самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет», — написал он.
Ранее глава Нацбанка сообщил, что эпидемия Covid-19 затормозила прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику и не позволила раскрыть производственный потенциал Украины.
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В 2020 году экономика Украина столкнулась с крупнейшим за последние два десятилетия оттоком прямых иностранных инвестиций.
Об этом заявил член совета Национального банка Украины Василий Горбаль на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, в прошлом году отток прямых иностранных инвестиций составил 868 миллионов долларов США.
«Это самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет», — написал он.
Ранее глава Нацбанка сообщил, что эпидемия Covid-19 затормозила прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику и не позволила раскрыть производственный потенциал Украины.