Alphabet Inc., материнская компания Google, заняла место в тройке лидеров по капитализации в мире. Ее стоимость превысила отметку в 2 триллиона долларов.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Bloomberg.

8 ноября обычные тикеты акций компании (класс А) добавили 1,2% к стоимости и достигли уровня в 3008,1 доллара за акцию. Этот рост привел к тому, что капитализация Alphabet впервые достигла 2 триллионов долларов.

Кроме Alphabet в мире существует лишь две компании с рыночной оценкой более 2 триллионов долларов: Apple и Microsoft. Издание уточняет, что рост акций компании и капитализации стал возможен благодаря восстановлению поступлений от цифровой рекламы и росту облачного бизнеса.

Alphabet — лучшая среди пяти крупнейших технологических акций США по объему продаж в этом году. Как отмечает Bloomberg, подорожание акций на 70% определено преимущественно ростом рекламного бизнеса Google.

Компанию называют почти единодушным фаворитом на Уолл-стрит из-за роста монетизации YouTube, а также роста доходности облачных сервисов компании.

Также 26 октября Alphabet раскрыла свои финансовые результаты в третьем квартале, которые оказались выше отметок аналитиков.

Напомним, компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения «Дельта» штаммом коронавируса.