Стоимость биткоина обновила исторический рекорд. В настоящее время биткоин стоит более 67 тысяч долларов и это новый максимум.

Об этом сообщает Binance.

Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 000 долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64 850 долларов.

Аналитики JPMorgan считают, что справедливая стоимость биткоина составляет 35 000 долларов. Они сравнили первую криптовалюту с золотом и подчеркнули, что волатильность цены цифрового актива в четыре раза выше, чем у драгоценного металла. Если колебания курса биткоина снизятся вдвое, то цель в 73 000 долларов можно будет назвать обоснованной, полагают эксперты.

Напомним, 15 октября стоимость Bitcoin впервые за полгода достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись к рекордному уровню.