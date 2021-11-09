Сегодня, 9 ноября, курс биткойна превысил отметку в 68 тысяч долларов. Что является новым историческим максимумом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные криптовалютной биржи Coindesk.

В частности, стоимость криптовалюты биткоин во время торгов сегодня выросла на 4,75% и достигла 68 289,50 доллара в 05:55 по киевскому времени.

Вместе с тем поначалу наблюдался рост до более чем 67 тысяч долларов, что также стало новым максимумом, однако стоимость биткойна продолжила расти.

После чего его стоимость пошла на убыль и составляет 67,985,30 доллара.

Напомним, сотрудники СБУ и спецслужбы США разоблачили в Николаеве преступников, которые занимались денежными махинациями с помощью сети Darknet.