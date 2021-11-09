Бюджетная комиссия Николаевского горсовета сегодня, 9 ноября, вернула на доработку проект решения сессии о денежной компенсации субъектам хозяйствования за простой в период «локдауна» в апреле этого года.

Решение поддержали большинство членов комиссии, два депутата воздержались, сообщает корреспондент НикВести.

В проекте решения предлагалось определить денежную компенсацию рынкам, которые в апреле этого года отменили или снизили арендную ставку предпринимателям, которые занимаются продажей промышленных товаров.

— Это компенсация субъектам предпринимательства за то, что в период «локдауна» они облегчили жизнь своим арендаторам — отменили или снизили арендную ставку, — пояснил Андрей Ермолаев.

Сомнения депутатов о целесообразности таких выплат были вызваны тем, что антикоррупционный департамент мэрии проверил не все заявленные субъекты на предмет соблюдения карантинных ограничений в апреле этого года.

— Вот тут перечень рынков, не по всем мы видим выводы Департамента. А, во-вторых, честно говоря, не самые бедные субъекты хозяйствования, которые находятся на грани банкротства за период «локдауна». Возможно, есть еще предложения, как более целесообразно использовать эти деньги, — сказал глава комиссии Федор Панченко.

Кроме того, депутаты хотели знать, будет ли компенсация равномерной, поскольку не все рынки освобождали предпринимателей от уплаты аренды, некоторые лишь снижали ставку.

Член комиссии Владимир Топчий и вовсе выразил мнение, кто решение в предлагаемом виде может посеять раздор среди предпринимателей и предприятий, поскольку не все подавали заявку на компенсацию и не всем она будет выплачена.

— Я думаю, если эти средства будут перечислены, то они кроме раздора и озлобления ничего не принесут, поскольку кто-то получит, а кто-то нет. Почему мы говорим только о предпринимателях, а не предприятиях? Они же тоже могут обратиться. Я думаю, сейчас принимать решение рано, должна быть методика. Я не уверен, что эти деньги получат те люди, которые должны получить, — сказал Владимир Топчий.

В итоге, глава бюджетной комиссии предложил вернуть проект решения на доработку с учетом замечаний, которые озвучили депутаты, а именно: согласовать размер компенсации и точный перечень субъектов, которые в ней нуждаются.

Напомним, ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что городская власть в случае введения нового «локдауна» не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.