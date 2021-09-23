Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.

Об этом он заявил во время брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону карантина сегодня, 23 сентября, передает корреспондент НикВести.

— Я бы хотел обратиться к предпринимателям. Нами была принята программа в предыдущие такие жесткие периоды относительно поддержки и мы выплатили десятки тысяч гривен поддержки рынкам, в первую очередь, которые не работали в период локдауна. Мы не будем поддерживать тех, кто не вакцинирует свои коллективы, потому что это будет призыв к тому, чтобы люди не думали о своём здоровье. Мы будем поддерживать тех, кто сделал все возможное, чтобы обезопасить себя и людей. Только тогда это будет честно, результативно, эффективно и мы вместе быстрее выйдем из этих опасностей, – сказал Виталий Луков.

Виталий Луков

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.