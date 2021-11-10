Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций компании Tesla. Их стоимость снизилась на 16%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как в субботу Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли продать его долю в предприятии, достигающую 10%.

Данное обстоятельство повлияло на оценку благосостояния самого предпринимателя. По мнению агентства Bloomberg, за двое суток богатейший человек планеты стал беднее на более чем 50 миллиардов.

На сайте агентства во вторник не указывается размер состояния Маска, однако подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до 83 миллиардов долларов. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в 323 миллиарда, Безоса — в 201 миллиард.

Журнал Forbes, также составляющий список миллиардеров, приписывает Маску 271 млрд, Безосу — 205,9 млрд. 1 ноября, по данным журнала, глава Tesla стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.

Напомним, пользователи Twitter приняли участие в голосовании от самого богатого человека Земли Илона Маска относительно того, стоит ли ему продать 10% своих акций компании Tesla на 21 миллиард долларов.