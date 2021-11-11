Акции Tesla в среду подорожали на 4,3% — состояние Илона Маска благодаря этому выросло на 10,6 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, пишет Экономическая правда.

За день до этого из-за обвала акций состояние Маска сократилось на 33,3 миллиардов долларов. При этом в течение 3 дней Илон Маск продал акций Tesla на 5 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

В частности, в понедельник Илон Маск продал пакет акций стоимостью 1,1 миллиард долларов в рамках сделки, которая планировалась с середины сентября, сообщает CNBC.

Остальные соглашения прошли во вторник и среду, данных о том, что они были заранее спланированы, в отчетах SEC нет.

Как пишет WSJ, Илон Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель потерял за два дня свыше 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций компании Tesla. Их стоимость снизилась на 16%.